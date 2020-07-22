В этом году в Токио должны были состояться Олимпийские игры, фото: Horses Daily

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Ракурс

Олимпийские игры, проведение которых было запланировано в этом году в Токио, были перенесены на 2021 год. Однако оргкомитет Олимпиады в Токио не исключает, что их вообще могут отменить.

Главным фактором при принятии решений о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году будет ситуация с эпидемией коронавируса и состояние разработки вакцин и методов лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил президент оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори, сообщает телеканал NHK.

Олимпийские игры пока что планируют провести в Токио в течение 17 дней с 23 июля 2021 года, следуя тем же местам проведения и графику, которые должны быть в этом году. Более 10 тыс. спортсменов будут соревноваться в рекордных 339 соревнованиях по 33 видам спорта.

Вопрос о проведении Олимпиады в 2021 году организационный комитет начнет обсуждать в сентябре, решение по основным условиям их проведения должны принять до конца этого года.

По мнению Мори, перенести Олимпийские игры в Токио еще на год не удастся, поскольку города-хозяева Олимпиад определены уже до 2028 года. В частности, в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, в 2014 — летние в Париже.

Мори отметил, что Париж вряд ли откажется от проведения у себя Олимпийских игр.

Напомним, на Олимпиаде-2020 планировалось разрешить командам стран-участниц иметь по два знаменосца разного пола для гендерного равенства.