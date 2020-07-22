Цього року в Токіо мали відбутися Олімпійські ігри, фото: Horses Daily

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Олімпійські ігри, проведення яких було заплановане у цьому році в Токіо, були перенесені на 2021 рік. Проте оргкомітет Олімпіади у Токіо не виключає, що їх взагалі можуть скасувати.

Головним фактором під час прийняття рішень про проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2021 році буде ситуація з епідемією коронавірусу та стан розробки вакцин та методів лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Про це заявив президент оргкомітету «Токіо-2020» Есіро Морі, повідомляє телеканал NHK.

Олімпійські ігри наразі заплановано провести у Токіо впродовж 17 днів з 23 липня 2021 року, дотримуючись тих же місць проведення та графіку, які мали бути у цьому році. Понад 10 тис. спортсменів змагатимуться у рекордних 339 змаганнях із 33 видів спорту.

Питання щодо проведення Олімпіади у 2021 році організаційний комітет розпочне обговорювати у вересні, рішення щодо основних умов їх проведення мають ухвалити до кінця цього року.

На думку Морі, перенести Олімпійські ігри в Токіо ще на рік не вдасться, оскільки міста-господарі Олімпіад визначені вже до 2028 року. Зокрема, у 2022 році мають відбутися зимові Олімпійські ігри в Пекіні, у 2014 — літні в Парижі.

Морі зазначив, що Париж навряд чи відмовиться від проведення у себе Олімпійських ігор.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 планувалося дозволити мати командам країн-учасниць по два прапороносці різної статі задля гендерної рівності.