Найменший у світі смартфон. Фото: Gizchina

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Смартфон, який є найменшим за розміром у світі, випустила компанія Unihertz. На мініатюрному гаджеті Jelly 2 доступні всі функції сучасних смартфонів.



Пристрій обладнали потужною камерою та збільшеним об'ємом батареї. Також до смартфона додали модуль, який дає змогу використовувати функцію безконтактної оплати, розповідає Gizchina.







Технічні характеристики апарату під назвою Jelly 2 відповідають найсучаснішим вимогам. Смартфон оснащений 3-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 480×384, щільність пікселів складає 326 ppi.

Новинка побудована на базі процесора MediaTek Helio P60, який має 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення картою microSD. Акумулятор пристрою має ємність 2000 мАг, що забезпечує пристрою автономну роботу. Гаджет обладнали 3,5-мм роз'ємом для навушників та датчиком відбитків пальців на тильній панелі.

Ще однією особливістю моделі став модуль NFC, який дозволяє розраховуватися безконтактно. Для мобільної фотографії телефон оснастили 16-мегапіксельною основною камерою та фронтальною з дозволом сенсора в 8 Мп. Смартфон працює на базі операційної системи Android 10.

Вартість Unihertz Jelly 2 становить 129 дол. (3 тис. 542 грн). За добу з моменту початку збору коштів на краудфандинговій платформі апарат залучив понад 493 тис. дол. інвестицій при тому, що спершу просили лише 50 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Samsung представила Galaxy S20: смартфон отримав 108-мегапіксельну камеру та 12 Гб оперативної пам’яті.