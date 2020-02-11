Компанія Samsung представила Galaxy S20. Скріншот: YouTube

https://racurs.ua/ua/n133549-samsung-predstavyla-galaxy-s20-smartfon-otrymav-108-megapikselnu-kameru-ta-12-gb-operatyvnoyi.html

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Компанія Samsung (Самсунг) 11 лютого у Сан-Франциско у ході презентації Galaxy Unpacked 2020 презентувала свої флагманські смартфони серії Galaxy S20 (Гелексі).

Сьогодні були представлені три моделі смартфону: базовий Galaxy S20, середній Galaxy S20+ та топовий Galaxy S20 Ultra. Новинки зможуть знімати відео у 8К, отримали підтримку новітніх мереж 5G, потужний процесор та великі обсяги оперативної пам’яті. Про це йшлося в трансляції презентації.

Дизайн смартфонів не відрізняється чимось особливим від інших телефонів на системі «Андроїд». Всі представлені телефони матимуть однакові вигнуті дисплеї Infinity-O Dynamic AMOLED. Фронтальна камера розміститься по центру екрану, в спеціальному вирізі. Найдорожча модель «Гелексі» матиме екран на 6,9 дюйма та камеру на 108 мегапікселів.

Для ринку США та КНР апарат вийде з процесором Snapdragon 865, в інші країни смартфон проставлятиметься на базі восьмиядерного Soc Exynos 990. Працюють новинки на системі Android 10 з новою оболонкою One UI 2.0. Смартфон Galaxy S20 Ultra отримає 12 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флеш-пам'яті в базовій конфігурації.

Нагадаємо, у січні 2020 року ринок смартфонів Індії випередив американський і став у 2019 році другим найбільшим в світі. Лідирує за обсягом продажів Китай.