Компания Samsung представила Galaxy S20. Скриншот: YouTube

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Компания Samsung (Самсунг) 11 февраля в Сан-Франциско в ходе презентации Galaxy Unpacked 2020 презентовала свои флагманские смартфоны серии Galaxy S20 (Гэлэкси).

Сегодня были представлены три модели смартфона: базовый Galaxy S20, средний Galaxy S20+ и топовый Galaxy S20 Ultra. Новинки смогут снимать видео в 8К, получили поддержку новейших сетей 5G, мощный процессор и большие объемы оперативной памяти. Об этом шла речь в трансляции презентации.

Дизайн смартфонов не отличается чем-то особенным от других телефонов на системе «Андроид». Все представленные телефоны будут иметь одинаковые изогнутые дисплеи Infinity-O Dynamic AMOLED. Фронтальная камера разместится по центру экрана, в специальном вырезе. Самая дорогая модель «Гэлэкси» будет иметь экран на 6,9 дюйма и камеру на 108 мегапикселей.

Для рынка США и КНР аппарат выйдет с процессором Snapdragon 865, в другие страны смартфон будет проставляться на базе восьмиядерного Soc Exynos 990. Работают новинки на системе Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Смартфон Galaxy S20 Ultra получит 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в базовой конфигурации.

Напомним, в январе 2020 года рынок смартфонов Индии обогнал американский и стал в 2019 году вторым крупнейшим в мире. Лидирует по объему продаж Китай.