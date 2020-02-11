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Японец превратил сканер для штрихкодов в диджейский пульт. Фото: YouTube

Дизайнер превратил сканер для штрихкодов в диджейский пульт (ВИДЕО)

11 фев 2020, 21:47
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В Японии дизайнер Эй Вадапревратил в оригинальный диджейский пульт самый обычный сканер для штрихкодов, который можно увидеть практически в любом магазине.

По словам энтузиаста, сканеры особым образом были модифицированы и могут создавать звуки, которые передаются на аудиотерминал. В качестве так называемых нот для воспроизведения музыки в стиле техно изобретатель использует специально подготовленные наборы символов — традиционные полосы и другие текстуры. Об этом сообщает The Verge.

Пользователи сети предполагают, что музыка создается, поскольку сканер регистрирует угол наклона по отношению к изображению, скорости движения датчика и даже расстоянию до изображения. Сами рисунки — это уже готовые сэмплы, которые электроника интерпретирует по-своему.

СМИ сообщают, что ранее Эй Вада уже создавал музыку с помощью вентиляторов, старых телевизоров и магнитофонов.

Напомним, весной 2019 года впервые в истории музыкальный лейбл Warner Music договорился с искусственным интеллектом о создании 20 музыкальных альбомов. Соглашение предусматривает, что немецкий приложение Endel создаст для концерна персонализированные звуковые фоны для разных людей.


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