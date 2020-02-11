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Японець перетворив сканер для штрихкодів в діджейський пульт. Фото: YouTube

Дизайнер перетворив сканер для штрихкодів у діджейський пульт (ВІДЕО)

11 лют 2020, 21:47
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У Японії дизайнер Ей Вада перетворив в оригінальний діджейський пульт самий звичайний сканер для штрихкодів, який можна побачити практично в будь-якому магазині.

За словами ентузіаста, сканери особливим чином були модифіковані й можуть створювати звуки, які передаються на аудіотермінал. У якості так званих нот для відтворення музики в стилі техно винахідник використовує спеціально підготовлені набори символів — традиційні смуги та інші текстури. Про це повідомляє The Verge.

Користувачі мережі припускають, що музика створюється, оскільки сканер реєструє кут нахилу по відношенню до зображення, швидкість руху датчика та навіть відстань до зображення. Самі малюнки — це вже готові семпли, які електроніка інтерпретує по-своєму.

ЗМІ повідомляють, що раніше Ей Вада вже створював музику з допомогою вентиляторів, старих телевізорів та магнітофонів.

Нагадаємо, навесні 2019 року вперше в історії музичний лейбл Warner Music домовився зі штучним інтелектом про створення 20 музичних альбомів. Угода передбачає, що німецький додаток Endel створить для концерну персоналізовані звукові фони для різних людей.


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