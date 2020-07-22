Самый маленький смартфон в мире. Фото: Gizchina

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Смартфон, который является самым маленьким по величине в мире, выпустила компания Unihertz. На миниатюрном гаджете Jelly 2 доступны все функции современных смартфонов.



Гаджет оснастили мощной камерой и увеличенным объемом батареи. Также к смартфону добавили модуль, который позволяет использовать модуль бесконтактной оплаты, рассказывает Gizchina.







Технические характеристики аппарата под названием Jelly 2 соответствуют современным требованиям. Смартфон оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 480×384, плотность пикселей составляет 326 ppi.

Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio P60, который имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD. Аккумулятор устройства имеет емкость 2000 мАч, что обеспечивает устройству автономную работу. Гаджет оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и датчиком отпечатков пальцев на тыльной панели.

Еще одной особенностью модели стал модуль NFC, который позволяет рассчитываться бесконтактно. Для мобильной фотографии телефон оснастили 16-мегапиксельной основной камерой и фронтальной с разрешением сенсора в 8 Мп. Смартфон работает на базе операционной системы Android 10.

Стоимость Unihertz Jelly 2 составляет 129 долл. (3 тыс. 542 грн). За сутки с начала сбора средств на краудфандинговый платформе аппарат привлек более 493 тыс. долл. инвестиций при том, что изначально просили всего 50 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Samsung представила Galaxy S20 смартфон получил 108-мегапиксельную камеру и 12 Гб оперативной памяти.