Найден мертвым волонтер, якобы исчезнувший после поездки на BlaBlaCar — новости Киева

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Найден мертвым волонтер, который исчез после поездки на BlaBlaCar. Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти жителя Деснянского района.

Тело мужчины обнаружили в Днепровском районе Киева. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — информирует 22 июля пресс-служба Нацполиции столицы.

Вследствие оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело мужчины в киевской квартире. Криминалисты в ходе предварительного осмотра не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — естественная смерть.

Напомним, житель Деснянского районе 16 июля ушел из дома, после чего не выходил на связь. 20 июля сообщалось об исчезновении главы общественной организации «Дом милосердия Киев» Алексея Кучапина. Мужчина якобы 16 июля сообщил, что едет из Киева в Днепр на Blablacar, после чего пропал.

Кучапин руководил общественной организацией «Дом милосердия Киев», которая занимается благотворительностью и помогает пожилым бездомным и инвалидам.