Почему силовики штурмовали пустой автобус, объяснили в МВД — теракт в Луцке

https://racurs.ua/n141452-pochemu-siloviki-shturmovali-pustoy-avtobus-obyasnili-v-mvd.html

Ракурс

Видео задержания террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке, а также запоздалого штурма автобуса прокомментировали в Министерстве внутренних дел Украины. Отметим, что видео демонстрирует момент задержания Кривоша и освобождения заложников, произошедшего до того, как к автобусу подъехал БТР со спецназовцами.

Не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое не видно было бы диванным экспертам на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавлять волю преступника с помощью шумовых эффектов и выстрелов, чтобы он точно не сделал ничего плохого, — рассказал в эфире «Сніданку з 1+1» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, вчера полиция максимально оттеснила СМИ от места инцидента. Однако, со временем в соцсетях появилось видео задержания террориста и освобождения заложников в Луцке. На видео видно, что Кривош выходит с поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат. Спустя некоторое время к нему неторопливо подходят трое силовиков. Затем транспортное средство по одному покидают заложники. Еще примерно спустя минуту подъезжает БТР со спецназовцами, после чего раздается взрыв светошумовой гранаты.