Где музыка и спецназ СБУ? Сеть сравнила драму в Луцке с бюджетным кино, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n141449-gde-muzyka-i-specnaz-sbu-set-sravnila-dramu-v-lucke-s-budjetnym-kino.html

Ракурс

Теракт в Луцке еще долго будут обсуждать в обществе. Захват заложников в областном центре Волыни произошел в то время, когда рейтинги власти — и президента Владимира Зеленского, и МВД, а также его главы Арсена Авакова — снизились.

Поэтому общее настроение комментариев в сети касается именно сопоставления этих фактов. Кроме того, у аналитиков и пользователей много вопросов и к обстоятельствам проведения спецоперации в центре Луцка.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который 21 июля был главным инсайдером в СМИ, после завершения спецоперации заявил, что бескровное освобождение — это счастье, удача и результат переговоров. Он также считает, что его коллега, еще один заместитель министра Арсена Авакова, Евгений Коваль, должен получить государственную награду за личное участие в переговорах.

Аналитик Алексей Арестович считает, что если до 21 июля страна «делилась на 25 и 73% (согласно результатов второго тура президентских выборов — «Ракурс»), то после теракта — на тех, кто поверил в «маленький, победный теракт» и на «психически здоровых».

Журналист Виталий Портников напомнил о телефонном разговоре российского премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым, отряд которого захватил заложников в роддоме Буденновске. Тогда требования террористов также выполнили, а их отпустили в Чечню.

В последующие годы Россию накроет волна террора — как настоящего, так и инспирированного собственными силовиками и олигархами. Украинцы теперь тоже живут в мире торжества террора. И этим торжеством будут пользоваться и настоящие террористы, и российские спецслужбы, и украинские силовики, — написал Портников.

Тарас Чорновил удивляется в сети: зачем применять полицию, а не спецслужбы СБУ во время освобождения заложников.

Полиция должна выполнять свою роль — держать периметр. Свои функции осуществляют там врачи, спасатели. А сейчас мы видим там Авакова, офицер полиции диалога вступает в контакт с террористом, передает воду, — написал Чорновил.

В сети также интересовались, почему операцией по задержанию террориста, захватившего в Луцке автобус с заложниками, руководил заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, а не начальник штаба Антитеррористического центра при СБУ генерал-майор Кузнецов.

Кто-то шутливо отмечал: «Террорист находился в автобусе без защитной медицинской маски и нарушал карантинные мероприятия», полиция на него еще и административный протокол составит.

Обратили внимание в сети и на то, что террорист больше минуты ожидал, пока к нему подойдет полиция.

Прокомментировал луцкую историю даже Илон Маск. В комментарии в Твиттер он под фото автобуса с заложниками написал: «Просто еще один день в 2020 году».

Что это было? Вывели трех заложников и они не убегают под прикрытием копов, а ходят туда-сюда. Разве при угрозе взрыва или стрельбы, которая при таких обстоятельствах может случиться в любой момент, людей не отводят оперативно и под прикрытием? А тут какая-то прогулка людей с сумками была (а сумки можно брать? А если в них взрывчатка?). И где спецназ был? Встречают заложников и недотерориста какие-то дорожные регулировщики, — спрашивают пользователи в соцсетях.

Люди также шутили, что полиции следовало не только мини-взрыв организовать во время штурма, но и музыку включить.