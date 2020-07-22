Почему выполнил условия террориста, рассказал Зеленский — теракт в Луцке

https://racurs.ua/n141445-pochemu-vypolnil-usloviya-terrorista-rasskazal-zelenskiy.html

Ракурс

Захват заложников в Луцке прокомментировал 22 июля президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он делал все, чтобы сохранить жизни людей.

Мы договорились о том, что он сделает первый шаг — отпустит нескольких человек. У нас была информация о раненом, и я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненых нет, что это был блеф, — рассказал Зеленский, информирует Офис президента.

По словам гаранта, террорист согласился отпустить трех человек, а в ответ президент записал видео. Также Зеленскому удалось договориться, чтобы спустя полчаса после публикации его видеообращения в соцсетях, злоумышленник освободил всех заложников.

Примерно так и произошло: где-то через 30−40 мин он отпустил заложников, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что он пошел на условия террориста во избежание штурма автобуса.

Мы не боремся за рейтинги — мы боремся за жизнь, — резюмировал глава государства.

Общение Зеленского с террористом длилось 7−10 мин.

Кроме этого, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что после задержания Максиму Кривошу обязательно проведут психиатрическую проверку. В то же время чиновник отметил, что террорист может избежать пожизненного заключения.

Далее его задержат по решению суда. Это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте с захватом заложников, — подчеркнул замглавы МВД.



Геращенко также не исключил, что Кривош может избежать пожизненного заключения. В Уголовном кодексе Украины статья о терроризме предусматривает высшую меру наказания в случае, если есть жертвы.

Напомним, утром 21 июля полиция сообщила, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 заложниками. При себе он якобы имел взрывчатку и оружие. Требования террорист опубликовал в Twitter. Около 22.00 СБУ сообщила о задержании терориста.