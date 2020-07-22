Чому виконав умови терориста, розповів Зеленський — теракт у Луцьку

https://racurs.ua/ua/n141445-chomu-pishov-na-umovy-terorysta-rozpoviv-zelenskyy.html

Ракурс

Захоплення заручників у Луцьку прокоментував 22 липня президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він робив усе, щоб зберегти життя людей.

Ми домовилися про те, що він зробить перший крок — відпустить кількох людей. У нас була інформація про пораненого, і я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку й дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф, — розповів Зеленський, інформує Офіс президента.

За словами гаранта, терорист погодився відпустити трьох осіб, а у відповідь президент записав відео. Також Зеленському вдалося домовитися, що через півгодини після того, як його відеозвернення з’явиться у соцмережах, зловмисник звільнить усіх заручників.

Приблизно так сталося: десь за 30−40 хв він відпустив заручників, — зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що він пішов на умови терориста, що уникнути штурму автобуса.

Ми не боремося за рейтинги — ми боремося за життя, — резюмував глава держави.

Спілкування Зеленського з терористом тривало 7−10 хв.

Окрім цього, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що після затримання Максиму Кривошу обов’язково проведуть психіатричну перевірку. Водночас урядовець зауважив, що терорист може уникнути довічного ув’язнення.

Далі його затримають за рішенням суду. Це буде тримання під вартою без альтернативи. Його звинувачують у терористичному акті з захопленням заручників, — наголосив заступник глави МВС.



Водночас Геращенко не виключив, що Кривош може уникнути довічного ув’язнення. У Кримінальному кодексі України стаття про тероризм передбачає найвищу міру покарання у разі, якщо є жертви.

Нагадаємо, зранку 21 липня поліція повідомила, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із 13 заручниками. При собі він нібито мав вибухівку та зброю. Вимоги терорист опублікував у Twitter. Близько 22.00 СБУ повідомила, що нападника затримали.