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Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін. Фото: РБК
Про розрив із Росією заявила суперниця Лукашенкаhttps://racurs.ua/ua/n141444-pozbutysya-vplyvu-rosiyi-na-bilorus-pragne-supernycya-lukashenka.htmlРакурс
Вибори в Білорусі можуть кардинально змінити курс, яким буде рухатися країна. Кандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька заявила, що країні потрібно переглянути всі міжнародні умови, що не відповідають національним інтересам держави, та розірвати стосунки з Росією.
Вона заявила, що Білорусь повинна обрати шлях європейського співробітництва, повідомляє TYT.by.
Суперниця Лукашенка на виборах пропонує країні вийти з договору про Союзну державу та ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Також кандидатка вважає, що потрібно припинити договір оренди військових об'єктів на території Білорусі з Росією та сприяти виведенню російських військових із країни.
Канопацька наголосила, що Білорусь — це європейська країна, тому європейський шлях для країни — це не питання геополітичного хитання між Москвою і Брюсселем, а свідома участь в європейських справах як повноправної сторони.
Вона також поділилася іншими пунктами своєї програми кандидата у президенти: посилення соціального забезпечення дітей та матерів, підтримка молодих сімей, проведення судової реформи та реформи податкової, зміна бюджетної політики.
Суперниця Лукашенка наголосила, що виступає за безкровний демократичний перехід влади, й для цього вона планує законодавчого закріпити обмеження одним терміном перебування на посаді президента, який буде продовжуватися сім років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погрози змусили головну суперницю Лукашенка вивезти дітей з Білорусі. Їй та її дітям погрожували викраденням.
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