Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін. Фото: РБК

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Вибори в Білорусі можуть кардинально змінити курс, яким буде рухатися країна. Кандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька заявила, що країні потрібно переглянути всі міжнародні умови, що не відповідають національним інтересам держави, та розірвати стосунки з Росією.

Вона заявила, що Білорусь повинна обрати шлях європейського співробітництва, повідомляє TYT.by.

Суперниця Лукашенка на виборах пропонує країні вийти з договору про Союзну державу та ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Також кандидатка вважає, що потрібно припинити договір оренди військових об'єктів на території Білорусі з Росією та сприяти виведенню російських військових із країни.

Канопацька наголосила, що Білорусь — це європейська країна, тому європейський шлях для країни — це не питання геополітичного хитання між Москвою і Брюсселем, а свідома участь в європейських справах як повноправної сторони.

Вона також поділилася іншими пунктами своєї програми кандидата у президенти: посилення соціального забезпечення дітей та матерів, підтримка молодих сімей, проведення судової реформи та реформи податкової, зміна бюджетної політики.

Суперниця Лукашенка наголосила, що виступає за безкровний демократичний перехід влади, й для цього вона планує законодавчого закріпити обмеження одним терміном перебування на посаді президента, який буде продовжуватися сім років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погрози змусили головну суперницю Лукашенка вивезти дітей з Білорусі. Їй та її дітям погрожували викраденням.