Олександр Лукашенко та Світлана Тіхановська. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141369-pogrozy-zmusyly-golovnu-supernycu-lukashenka-vyvezty-ditey-z-bilorusi.html

Ракурс

Вибори в Білорусі проходять з черговим скандалом — головна суперниця чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тіхановська вивезла дітей з країни. Їй та її дітям погрожували викраденням.

Жінка висунула свою кандидатуру після арешту свого чоловіка, який планував взяти участь у виборчих перегонах. Про це повідомила білоруська журналістка Наталія Радіна, а згодом інформацію підтвердила сама Тіхановська.

Тепер діти кандидатки у президенти перебувають в одній із країн Євросоюзу, яку вона вирішила не називати. Журналістка зазначила, що вона допомогла вивезти дітей з Білорусі.

Причиною такого рішення Тіхановська назвала регулярні погрози їй та її дітям. Невідомі обіцяли викрасти дітей для того, щоб кандидатка добровільно відкликала свою кандидатуру.

Світлана Тіхановська — єдина з реальних конкурентів чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка успішно змогла зареєструватися на вибори. Інших кандидатів змусили зняти свої кандидатури, а одного із них посадили до СІЗО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головного суперника Лукашенка на виборах — Віктора Бабарика — не зареєстрували кандидатом у президенти Білорусі. У Центрвиборчкомі заявили, що таке рішення було ухвалене через «невідповідність декларації про доходи та допомогу іноземних держав і організацій у фінансуванні компанії».