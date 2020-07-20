120 тис. військових Росія перекине до кордону з Україною, фото — Defense Express

https://racurs.ua/ua/n141368-120-tys-viyskovyh-rosiya-perekyne-do-kordonu-z-ukrayinou-rozvidka.html

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Росія планує перекинути до кордону з Україною 120 тис. військових. Це відбудеться під час навчань «Кавказ-2020» наприкінці вересня.

Угруповання росіян доповнять й 500 танків, 3 тис. бронемашин, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. Активна фаза навчань «Кавказ-2020» відбудеться 21−26 вересня.

З посиланням на дані розвідки таку інформацію оприлюднив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє «Сегодня».

Наразі найбільша військова активність росіян спостерігається в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії, на морських полігонах у Чорному морі біля окупованого Криму.

Українська розвідка використовує космічний і безпілотний сегменти, радіоелектронну розвідку, щоб отримати достовірну інформацію про рух військових РФ.

Скібіцькій вважає, що маневри росіян є загрозою, прописаною у Воєнній доктрині України. Після 2014 року масштаб навчань у РФ почав зростати.

В Міноборони нещодавно заперечили ймовірність наступу росіян з боку Криму на Херсонщину. Того ж дня у Росії за наказом президента Володимира Путіна почалася раптова перевірка військ на кордоні з Україною.

Наразі на території анексованого Криму перебувають 32 тис. 500 військовослужбовців Збройних сил Росії.