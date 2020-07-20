Ердоган сфотографувався у перетвореній ним на мечеть Святій Софії

Реджеп Тайїп Ердоган у Святій Софії, фото: прес-служба президента Туреччини

https://racurs.ua/ua/n141367-erdogan-sfotografuvavsya-u-peretvoreniy-nym-na-mechet-svyatiy-sofiyi.html

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сфотографувався у Святій Софії — колишньому музеї, на початку липня його указом знову перетвореному на мечеть.

Він, зокрема, перевірив, як проходять роботи з перетворення собору на мечеть. Відповідні фотознімки опубліковані у Твіттері президента Туреччини.

Софійський собор — одна з найвеличніших пам’яток християнства та візантійської архітектури. Будівництво собору розпочалося у 537 році. За час свого існування він зазнав кількох часткових руйнувань, після подальших відновлень будівля частково втратила первісний вигляд.

Після захоплення Константинополя турками у 1453 році собор було перетворено на мечеть. У 1934 році мечеть було перетворено на музей указом засновника сучасної Туреччини Мустафа Кемаля Ататюрка.

Проте 10 липня цього року Вищий адміністративний суд Туреччини визнав відповідний указ Ататюрка незаконним. Того ж дня Ердоган підписав указ про перетворення Святої Софії на мечеть. Тепер ця історична пам’ятка має назву «Велика мечеть Айя-Софія».

Нагадаємо, указ Ердогана про перетворення Святої Софії на мечеть розкритикували у Франції.