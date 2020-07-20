Эрдоган сфотографировался в превращенной им в мечеть Святой Софии

Реджеп Тайип Эрдоган в Святой Софии, фото: пресс-служба президента Турции

https://racurs.ua/n141367-erdogan-sfotografirovalsya-v-prevraschennoy-im-v-mechet-svyatoy-sofii.html

Ракурс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался в Святой Софии — бывшем музее, в начале июля его указом снова превращенном в мечеть.

Туда он приехал, чтобы проинспектировать ход работ по превращению собора в мечеть. Соответствующие фотоснимки опубликованы в Твиттере президента Турции.

Софийский собор — один из величайших памятников христианства и византийской архитектуры. Строительство собора началось в 537 году. За время своего существования он претерпел несколько частичных разрушений, после дальнейших восстановлений здание частично потеряло первоначальный вид.

После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть. В 1934 году мечеть была превращена в музей указом основателя современной Турции Мустафа Кемаля Ататюрка.

Однако 10 июля этого года Высший административный суд Турции признал соответствующий указ Ататюрка незаконным. В тот же день Эрдоган подписал указ о преобразовании Святой Софии в мечеть. Теперь эта достопримечательность имеет название «Большая мечеть Айя-София».

Напомним, указ Эрдогана о превращении Святой Софии в мечеть раскритиковали во Франции.