Погода на 21 июля. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 21 июля будет по-летнему теплой, а в западных областях ожидаются грозы и дожди.

Осадки в ближайшие сутки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях. На остальной территории страны прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.





По информации синоптиков, ночью столбики термометров покажут от 16° до 18° тепла. Днем температура воздуха поднимется до 26−32° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный 3−8 м/с.

Погода в Киеве 21 июля ожидается солнечная, без осадков. Ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове будет солнечной, а ночью ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 14−16° тепла, днем 27−28° выше нуля.

Погодные условия во Львове 21 июля будут дождливыми, ожидаются грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 14−16° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет жаркой. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 18−20° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода в Карпатах завтра ожидается дождливая — прогнозируют грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем 24−26° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 июля прогнозируется умеренно спокойная. Возможны незначительные магнитные бури.

Напомним, синоптики обещали, что 20 июля в западных областях днем температура будет колебаться от 23° до 26°.