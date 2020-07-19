Смягчение карантина запретил Минздрав в нескольких областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Смягчения карантина в Украине возможно лишь в том случае, если выполняются все критерии оценки эпидемиологической ситуации, установленные Министерством здравоохранения. По состоянию на 19 июля восемь областей Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.

В этих областях не выполняется один или несколько критериев, позволяющих отменить ограничения, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства к ослаблению карантина не готовы:

Винницкая область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);

Волынская область (слишком высокий процент выявления коронавируса);

Закарпатская область (значительно превышен порог загруженности коек в больницах);

Ивано-Франковская область (процент выявления коронавируса превышает допустимое значение);

Львовская область (завышены процент выявления коронавируса и динамика заболеваемости коронавирусом);

Одесская область (завышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);

Харьковская область (завышены процент выявления коронавируса и динамика заболеваемости коронавирусом);

Черниговская область (слишком низкий показатель тестирования населения).

Усиление противоэпидемических мероприятий вводится и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Региональная комиссия в области с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней после его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как ранее писал «Ракурс», неделей ранее Минздрав запретил смягчать карантинные ограничения в семи областях.