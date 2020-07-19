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Ракурс
Смягчение карантина запретил Минздрав в нескольких областях. Фото: Ракурс

Смягчение карантина запретил Минздрав в нескольких областях (ИНФОГРАФИКА)

19 июл 2020, 14:13
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Смягчения карантина в Украине возможно лишь в том случае, если выполняются все критерии оценки эпидемиологической ситуации, установленные Министерством здравоохранения. По состоянию на 19 июля восемь областей Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.

В этих областях не выполняется один или несколько критериев, позволяющих отменить ограничения, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства к ослаблению карантина не готовы:

  • Винницкая область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);
  • Волынская область (слишком высокий процент выявления коронавируса);
  • Закарпатская область (значительно превышен порог загруженности коек в больницах);
  • Ивано-Франковская область (процент выявления коронавируса превышает допустимое значение);
  • Львовская область (завышены процент выявления коронавируса и динамика заболеваемости коронавирусом);
  • Одесская область (завышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);
  • Харьковская область (завышены процент выявления коронавируса и динамика заболеваемости коронавирусом);
  • Черниговская область (слишком низкий показатель тестирования населения).

Смягчение карантина запретил Минздрав в нескольких областях. Фото: Минздрав

Усиление противоэпидемических мероприятий вводится и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Региональная комиссия в области с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе.


Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней после его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как ранее писал «Ракурс», неделей ранее Минздрав запретил смягчать карантинные ограничения в семи областях.

Источник: Ракурс


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