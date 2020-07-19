Послаблення карантину заборонило МОЗ у декількох областях (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141319-poslablennya-karantynu-zaboronylo-moz-u-dekilkoh-oblastyah-infografika.htmlРакурс
Послаблення карантину в Україні можливе лише у тому випадку, якщо виконуються усі критерії оцінки епідеміологічної ситуації, які встановлено Міністерством охорони здоров’я. Станом на 19 липня вісім областей України не готові до пом’якшення карантинних обмежень.
У цих областях не виконується один або кілька критеріїв, що дозволяють скасувати обмеження, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
За даними міністерства до послаблення карантину не готові:
- Вінницька область (перевищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);
- Волинська область (занадто високий відсоток виявлення коронавірусу);
- Закарпатська область (значно перевищено поріг завантаженості ліжок у лікарнях);
- Івано-Франківська область (відсоток виявлення коронавірусу перевищує допустиме значення);
- Львівська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);
- Одеська область (завищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);
- Харківська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);
- Чернігівська область (занадто низький показник тестування населення).
Посилення протиепідемічних заходів вводиться і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Регіональна комісія в області з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію у регіоні.
Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів після його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.
Як раніше писав «Ракурс», тижнем раніше МОЗ заборонило пом’якшувати карантинні обмеження у семи областях.