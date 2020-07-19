Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Послаблення карантину заборонило МОЗ у декількох областях. Фото: Ракурс

Послаблення карантину заборонило МОЗ у декількох областях (ІНФОГРАФІКА)

19 лип 2020, 14:13
999

Послаблення карантину в Україні можливе лише у тому випадку, якщо виконуються усі критерії оцінки епідеміологічної ситуації, які встановлено Міністерством охорони здоров’я. Станом на 19 липня вісім областей України не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

У цих областях не виконується один або кілька критеріїв, що дозволяють скасувати обмеження, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними міністерства до послаблення карантину не готові:

  • Вінницька область (перевищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);
  • Волинська область (занадто високий відсоток виявлення коронавірусу);
  • Закарпатська область (значно перевищено поріг завантаженості ліжок у лікарнях);
  • Івано-Франківська область (відсоток виявлення коронавірусу перевищує допустиме значення);
  • Львівська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);
  • Одеська область (завищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);
  • Харківська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);
  • Чернігівська область (занадто низький показник тестування населення).

Послаблення карантину заборонило МОЗ у декількох областях. Фото: МОЗ

Посилення протиепідемічних заходів вводиться і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Регіональна комісія в області з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію у регіоні.


Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів після його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

Як раніше писав «Ракурс», тижнем раніше МОЗ заборонило пом’якшувати карантинні обмеження у семи областях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿