Послаблення карантину заборонило МОЗ у декількох областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Послаблення карантину в Україні можливе лише у тому випадку, якщо виконуються усі критерії оцінки епідеміологічної ситуації, які встановлено Міністерством охорони здоров’я. Станом на 19 липня вісім областей України не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

У цих областях не виконується один або кілька критеріїв, що дозволяють скасувати обмеження, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними міністерства до послаблення карантину не готові:

Вінницька область (перевищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);

Волинська область (занадто високий відсоток виявлення коронавірусу);

Закарпатська область (значно перевищено поріг завантаженості ліжок у лікарнях);

Івано-Франківська область (відсоток виявлення коронавірусу перевищує допустиме значення);

Львівська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);

Одеська область (завищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);

Харківська область (завищені відсоток виявлення коронавірусу та динаміка захворюваності на коронавірус);

Чернігівська область (занадто низький показник тестування населення).

Посилення протиепідемічних заходів вводиться і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Регіональна комісія в області з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію у регіоні.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів після його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

Як раніше писав «Ракурс», тижнем раніше МОЗ заборонило пом’якшувати карантинні обмеження у семи областях.