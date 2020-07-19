Затримано підозрюваного у підпалі собору в Нанті. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n141318-zatrymano-pidozruvanogo-u-pidpali-soboru-v-nanti.html

Ракурс

Затримано підозрюваного у підпалі собору Петра і Павла в Нанті. Затриманим виявився 39-річний мігрант, який працював волонтером у соборі.

Затриманий повинен був замкнути двері собору у день пожежі. Тепер поліцейські перевіряють «невідповідність у робочому розкладі» затриманого, повідомляє BFMTV.

Прокурор уточнив, що наразі чоловіку не пред’явлено ніяких звинувачень, а його затримання проводилося лише у рамках перевірки інформації. Тому про оголошення підозри говорити ще завчасно.

Зараз проводиться всебічне розслідування інциденту. Переглядають відео з камер спостереження, на місці працює техніка і експерти з пожежної безпеки. Фахівці почали досліджувати інтер'єр собору і особливості електроустаткування.

Як раніше писав «Ракурс», прокурор заявив, що у будівлі собору виявили три осередки загоряння, тому слідство не виключає версії підпалу. За попередніми даними, будівля кафедрального собору не дуже серйозно постраждала від пожежі.