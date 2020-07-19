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Ракурс
Затримано підозрюваного у підпалі собору в Нанті. Фото: КП

Затримано підозрюваного у підпалі собору в Нанті

19 лип 2020, 13:30
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Затримано підозрюваного у підпалі собору Петра і Павла в Нанті. Затриманим виявився 39-річний мігрант, який працював волонтером у соборі.

Затриманий повинен був замкнути двері собору у день пожежі. Тепер поліцейські перевіряють «невідповідність у робочому розкладі» затриманого, повідомляє BFMTV.

Прокурор уточнив, що наразі чоловіку не пред’явлено ніяких звинувачень, а його затримання проводилося лише у рамках перевірки інформації. Тому про оголошення підозри говорити ще завчасно.


Зараз проводиться всебічне розслідування інциденту. Переглядають відео з камер спостереження, на місці працює техніка і експерти з пожежної безпеки. Фахівці почали досліджувати інтер'єр собору і особливості електроустаткування.

Як раніше писав «Ракурс», прокурор заявив, що у будівлі собору виявили три осередки загоряння, тому слідство не виключає версії підпалу. За попередніми даними, будівля кафедрального собору не дуже серйозно постраждала від пожежі.


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