Задержан подозреваемый в поджоге собора в Нанте. Фото: КП

https://racurs.ua/n141318-zaderjan-podozrevaemyy-v-podjoge-sobora-v-nante.html

Ракурс

Задержан подозреваемый в поджоге собора Петра и Павла в Нанте. Задержанным оказался 39-летний мигрант, который работал волонтером в соборе.

Задержанный должен был запереть дверь собора в день пожара. Теперь полицейские проверяют «несоответствие в рабочем расписании» задержанного, сообщает BFMTV.

Прокурор уточнил, что в настоящее время мужчине не предъявлено никаких обвинений, а его задержание проводилось лишьв рамках проверки информации. Поэтому о предъявлении подозрений говорить еще рано.

Сейчас проводится всестороннее расследование инцидента. Просматривают видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности. Специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

Как ранее писал «Ракурс», прокурор заявил, что в здании собора обнаружили три очага возгорания, поэтому следствие не исключает версии поджога. По предварительным данным, здание кафедрального собора не очень серьезно пострадало от пожара.