Названа причина пожара в соборе во французском Нанте

https://racurs.ua/n141304-nazvana-prichina-pojara-v-sobore-vo-francuzskom-nante-video.html

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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте — одном из самых крупных во Франции, согласно предварительным выводам правоохранительных органов Франции, возник в результате поджога.

Прокурор Пьер Сенн заявил, что в здании обнаружили три очага возгорания, поэтому следствие расследует версию поджога. Пожар в готическом соборе уже ликвидировали, само здание серьезно не пострадало, пишет ВВС.

Пламя уничтожило витражи и большой орган. На месте происшествия работали около 100 пожарных, пожар был потушен за несколько часов.

Напомним, собор святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на шесть метров меньше Собора Парижской Богоматери. Кафедральный собор Нанта уже горел в 1972 году. После того пожара здание было три года закрыто на реставрацию.

В 2019 году крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. В результате него были полностью уничтожены крыша и шпиль здания.