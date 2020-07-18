Названо причину пожежі у соборі французького Нанта — новини світу

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Пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті — одному з найбільших у Франції, згідно з попередніми висновками правоохоронних органів, виникла внаслідок підпалу.

Прокурор П'єр Сенн заявив, що в будівлі виявили три осередки загоряння, тому слідство розслідує версію підпалу. Пожежу в готичному соборі вже ліквідували, сама будівля серйозно не постраждала, пише ВВС.

Полум’я знищило вітражі та великий орган. На місці події працювали близько 100 вогнеборців, пожежу ліквідували за кілька годин.

Нагадаємо, собор святих Петра і Павла в Нанті — одна з найбільших готичних церков у Франції. Його висота на шість метрів менша собору Паризької Богоматері. Кафедральний собор Нанта вже горів у 1972 році. Після тієї пожежі будівлю на три роки зачинили на реставрацію.

У 2019 році велика пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері. Вогонь повністю знищив дах і шпиль будівлі.