Арахамія зі “слугами” у нічному клубі святкували літні канікули в Раді — з’явилося скандальне відео

https://racurs.ua/ua/n141303-vechirka-arahamiyi-i-slug-narodu-u-nichnomu-klubi-potrapyla-na-video.html

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Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу», разом з іншими колегами по парламенту з політсили президента Володимира Зеленського у нічному клубі вирішили відсвяткувати канікули у Верховній Раді. Нагадаємо, у п’ятницю спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії Верховної Ради, після чого депутати пішли на «літні канікули».

«Слуги народу» у ніч на 18 липня святкували початок канікул вечіркою в нічному клубі, де виступав виконавець Сергій Пархоменко (репер Серьога), відомий завдяки хіту «Чорний бумер». Кадри з вечірки опублікував Telegram-канал «Наглый».

Дуже радий за наших щасливих, а головне, вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі «Чорного бумера». Давиду Арахамії за вишиванку окремий залік, — йдеться в повідомленні.



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