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Ракурс
Арахамія зі “слугами” у нічному клубі святкували літні канікули в Раді — з’явилося скандальне відео

Вечірка Арахамії і «слуг народу» у нічному клубі потрапила на відео

18 лип 2020, 18:36
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Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу», разом з іншими колегами по парламенту з політсили президента Володимира Зеленського у нічному клубі вирішили відсвяткувати канікули у Верховній Раді. Нагадаємо, у п’ятницю спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії Верховної Ради, після чого депутати пішли на «літні канікули».

«Слуги народу» у ніч на 18 липня святкували початок канікул вечіркою в нічному клубі, де виступав виконавець Сергій Пархоменко (репер Серьога), відомий завдяки хіту «Чорний бумер». Кадри з вечірки опублікував Telegram-канал «Наглый».

Дуже радий за наших щасливих, а головне, вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі «Чорного бумера». Давиду Арахамії за вишиванку окремий залік, — йдеться в повідомленні.


Зауважимо, що на опублікованих кадрах народні обранці не дотримуються карантинних обмежень — безпечної відстані та перебувають без індивідуальних засобів захисту.

Джерело: Ракурс


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