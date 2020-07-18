Росія знову взялася за вибори у США — Байден розкрив дані розвідки

https://racurs.ua/ua/n141302-rosiya-znovu-vzyalasya-za-vybory-u-ssha-bayden-rozkryv-dani-rozvidky.html

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Росія знову намагається втручатися у президентську виборчу кампанію у США як це було у 2016 році. Про це заявив кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден.

За словами політика, він регулярно консультується з представниками американської розвідки, пише «Голос Америки».

Ми знали і раніше, і я гарантую вам, що я знаю зараз, оскільки знову отримую повідомлення. Росіяни все ще займаються намаганнями поставити під сумнів наш виборчий процес. Факт, — заявив Байден.

Колишній віце-президент Барака Обами попередив, що якщо Кремль працюватиме у тому ж дусі, він отримає «реальну ціну, яку потрібно буде заплатити» в разі перемоги Байдена на виборах президента США цьогоріч у листопаді.

Білий дім наразі не відреагував на заяву Байдена. Раніше кілька розвідувальних агенцій США дійшли висновку, що Росія намагалася допомогти Дональду Трампу на виборах 2016 року. Москва заперечує ці звинувачення, а Трамп неодноразово називав їх «вигадками» та «підступом» демократів.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії у США висуванець від провідної опозиційної партії отримує повідомлення від розвідки, щоб володіти повним обсягом інформації про стан справ в країні на випадок перемоги на виборах.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Інавгурація переможця повинна відбутися орієнтовно 20 січня 2021 року.