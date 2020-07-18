Россия снова взялась за выборы в США — Байден раскрыл данные разведки

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Россия снова пытается вмешиваться в президентскую избирательную кампанию в США как это было в 2016 году. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

По словам политика, он регулярно консультируется с представителями американской разведки, пишет «Голос Америки».

Мы знали и раньше, и я гарантирую вам, что я знаю сейчас, поскольку опять получаю информацию. Россияне все еще занимаются попытками поставить под сомнение наш избирательный процесс. Факт, — заявил Байден.

Бывший вице-президент Барака Обамы предупредил, что если Кремль продолжит в том же духе, он получит «реальную цену, которую нужно будет заплатить» в случае победы Байдена на выборах президента США в ноябре.

Белый дом пока не отреагировал на заявление Байдена. Ранее несколько разведывательных агентств США пришли к выводу, что Россия пыталась помочь Дональду Трампу на выборах 2016 года. Москва отрицает эти обвинения, а Трамп неоднократно называл их «выдумками» и «коварством» демократов.

Напомним, во время избирательной кампании в США выдвиженец от ведущей оппозиционной партии получает сообщения от разведки, чтобы обладать полным объемом информации о состоянии дел в стране в случае победы на выборах.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Инаугурация победителя должна состояться ориентировочно 20 января 2021 года.