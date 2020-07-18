Исковую давность за преступления коммунистов отменила Польша — новости мира

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Польша отменила исковую давность для коммунистических преступлений, совершенных должностными лицами коммунистического режима в 1917—1990 годах. Речь идет о репрессиях или других формах нарушения прав человека в отношении лиц или групп населения, совершенных чиновниками тоталитарного государства.

Президент Польши Дуда подписал соответствующий закон, пишет Polskie Radio.

Благодаря новому законодательству, органы прокуроры Польши совместно с Институтом национальной памяти смогут и в дальнейшем преследовать лиц, ответственных за коммунистические преступления. Комиссия по преследованию преступлений против польского народа уже открыла 431 производство по делам о коммунистических преступлениях. Свыше 300 из них квалифицируются как преступления против человечности, которые не подлежат исковой давности.

Предыдущие нормы польского законодательства предусматривали, что исковая давность для коммунистических преступлений начинается с 1 августа 1990 года и исчерпывается спустя 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также спустя 30 лет, когда речь идет о другом коммунистическом преступлении. То есть с 1 августа 2020 года за другие коммунистические преступления уже нельзя было наказывать. Теперь эту норму Варшава изменила.