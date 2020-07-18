Четыре украинца попали в плен пиратов у берегов Бенина — что известно

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Ракурс

Четыре украинских моряка попали в плен пиратов у берегов Бенина. Злоумышленники захватили танкер MV Curacao Trader и похитили 13 из 19 членов экипажа судна.

Информацию о похищении граждан Украины подтвердила компания-оператор танкера, сообщает издание Maritime Bulleten.

Известно, что пираты атаковали судно в Гвинейском заливе примерно в 210 милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени. Помимо украинцев пираты похитили также граждан России. Сейчас судно легло в дрейф.

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела, — информируют в Министерстве иностранных дел.

По данным СМИ, на помощь MV Curacao Trader движется рефрижераторное судно MV Frio Chikuma.

Международное морское бюро Международной торговой палаты в отчете о пиратстве за 2019 год подчеркнуло «тревожный рост числа похищений экипажей в Гвинейском заливе». В прошлом году там похитили 121 моряка. Общее число похищенных людей при морских инцидентах в Западной Африке уже достигло 74 в 2020 году. Эти инциденты составляют более 90% глобальных похищений людей, зарегистрированных на море.

Напомним, 8 июля охранная фирма «Дриад» сообщила, что вооруженные лица высадились на борт судна Kota Budi. Тогда похитили пять граждан Китая. Это нападение произошло спустя один день после сообщений о другом нападении в Гвинейском заливе. В то время Kota Budi находился примерно в 150 милях от порта Котону, Бенин, после захода в нигерийский порт Варри.

Днем ранее стало известно, что судно Sendje Berge подверглось нападению пиратов близ Нигерии. Тогда похитили девять членов экипажа. Манера и тактика, использованные во время нападения на Sendje Berge, соответствовали атакам боевиков. Согласно сообщениям, три судна участвовали в атаке, одно из которых использовалось, чтобы отвлечь охранное судно. Два других судна приблизились к Sendje Berge и, как полагают, нападавшие поднялись на борт. Во время атаки использовалась взрывчатка. Это был седьмой инцидент в этом районе в 2020 году.