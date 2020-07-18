Спасение стаи дельфинов в Одессе попало на видео — интересные новости о животных

https://racurs.ua/n141299-spasenie-stai-delfinov-na-plyaje-odessy-popalo-na-video.html

Ракурс

Стая дельфинов на пляже Одессы попала в ловушку между волнорезами — млекопитающие слишком близко подплыли к берегу и не сумели самостоятельно выбраться из-за бетонных преград и сетей. Инцидент произошел в субботу, 18 июля, на 10-й станции Большого Фонтана.

Сейчас их активно спасают специалисты — убрали буи, чтобы животные могли спокойно выплыть в открытое море. Видеозапись спасения дельфинов в Одессе обнародовало на YouTube-канале местное издание «Думская».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Таиланде рыбакам посчастливилось зафиксировать на видео чрезвычайно редких дельфинов-альбиносов, которые играли с рыбой возле их лодки.