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Ракурс
Спасение стаи дельфинов в Одессе попало на видео — интересные новости о животных

Спасение стаи дельфинов на пляже Одессы попало на видео

18 июл 2020, 16:26
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Стая дельфинов на пляже Одессы попала в ловушку между волнорезами — млекопитающие слишком близко подплыли к берегу и не сумели самостоятельно выбраться из-за бетонных преград и сетей. Инцидент произошел в субботу, 18 июля, на 10-й станции Большого Фонтана.

Сейчас их активно спасают специалисты — убрали буи, чтобы животные могли спокойно выплыть в открытое море. Видеозапись спасения дельфинов в Одессе обнародовало на YouTube-канале местное издание «Думская».


Напомним, ранее мы сообщали, что в Таиланде рыбакам посчастливилось зафиксировать на видео чрезвычайно редких дельфинов-альбиносов, которые играли с рыбой возле их лодки.

Источник: Ракурс


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