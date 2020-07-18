Военные катера Mark VI США продадут Украине — детали сделки на 600 млн долларов

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Катера Mark VI производства США будут защищать Украину с моря — Вашингтон одобрил продажу Киеву 16 таких катеров. Также Украина приобретет у американской стороны сопутствующее оборудование и вооружение к катерам на общую сумму в 600 млн долл.

Шесть катеров США передадут Украине в рамках помощи, согласно специальным американским программам. Остальные катера украинское правительство может приобрести по желанию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что новые катера помогут ВМС Украины противостоять угрозам в Черном и Азовском морях. Кроме этого, современная техника улучшит совместимость Вооруженных сил с войсками НАТО.

Я благодарен американским партнерам, которые продолжают прочно поддерживать Украину, — написал Кулеба.

Mark VI — современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость свыше 63 км/ч.

Техника будет оснащена также современным оборудованием, в частности, пушечными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.