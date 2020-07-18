Стала известна судьба «черных ящиков» сбитого самолета МАУ — авиакатастрофа МАУ

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Ракурс

«Черные ящики» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» переданы во Францию для проведения расшифровки. Ожидается, что работы по изучению состояния бортовых самописцев начнутся уже в понедельник, 20 июля.

Информацию о передаче «черных ящиков» самолета МАУ обнародовал заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. По словам чиновника, «черные ящики были доставлены в Париж в пятницу, 17 июля, в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов», пишет «Радіо Свобода».

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ ранее настаивала на передаче бортовых самописцев в Париж, где есть вся необходимая техника. Официальный представитель Ирана еще в марте согласился это сделать, но передача так и не состоялась. Поэтому 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет подавать иски в международные суды против Ирана, если официальный Тегеран не выполнит своих обязательств.

26 июня на совете ІКАО (Международная организация гражданской авиации) представители Ирана вновь согласились передать Франции бортовые самописцы, однако на этот раз обязались сделать это до 20 июля.

Как сообщалось, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. На его борту находились 176 человек, все они погибли (в том числе 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа). Пассажирами авиалайнера также были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Изначально иранская сторона утверждала, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, но 11 января Иран признал, что самолет сбили бойцы Корпуса стражей Исламской революции.

Министерство иностранных дел подтвердило, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсациях для Украины за сбитый самолет МАУ с 20 по 30 июля.