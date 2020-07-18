Погода в Украине. Фото: Триникси

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Погода в Украине 19 июля будет относительно теплой. В западных областях страны дневная температура будет колебаться от 22° до 26°, на протяжении суток ожидаются дожди, местами сильные. Теплее всего будет на юге, здесь столбики термометров покажут 28−32°. В центре страны днем воздух прогреется до 26−28°.

В центральных, северных, восточных и южных областях сутки пройдут без осадков, на небе будет наблюдаться небольшая облачность, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 июля будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 15−17°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет относительно теплой, но дождливой. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 23−25°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 18−20°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 19 июля будет теплой и сухой. Температура воздуха ночью опустится до 14−16°, днем — поднимется до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой, осадков не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 27−29°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 19 июля будет не очень теплой и дождливой. Местами пройдут сильные дожди. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 22−24°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 июля будет спокойной. Лишь незначительные возмущения магнитного поля ожидаются в течении суток.