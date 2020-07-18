Погода в Україні. Фото: Трініксі

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Погода в Україні 19 липня буде відносно теплою. У західних областях країни температура вдень коливатиметься від 22° до 26°, протягом доби очікуються дощі, місцями сильні. Найтепліше буде на півдні, тут стовпчики термометрів покажуть 28−32°. У центрі країни вдень повітря прогріється до 26−28°.

У центральних, північних, східних та південних областях доба пройде без опадів, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 19 липня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 15−17°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде відносно теплою, але дощовою. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 23−25​​°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і без опадів. Вночі термометри покажуть 18−20°, вдень — 28−30°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 19 липня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою, опадів не очікується. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 27−29°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 19 липня буде не дуже теплою і дощовою. Місцями пройдуть сильні дощі. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 19 липня буде спокійною. Лише незначні збурення магнітного поля очікуються протягом доби.