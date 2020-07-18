Стала відома доля «чорних скриньок» збитого літака МАУ — авіакатастрофа МАУ

https://racurs.ua/ua/n141297-stala-vidoma-dolya-chornyh-skrynok-zbytogo-litaka-mau.html

Ракурс

«Чорні скриньки» збитого літака «Міжнародних авіаліній України» передано до Франції для проведення розшифрування. Очікується, що роботи з вивчення стану бортових самописців розпочнуться вже у понеділок, 20 липня.

Інформацію про передачу «чорних скриньок» літака МАУ оприлюднив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд. За словами чиновника, «чорні скриньки були доставлені до Парижа в п’ятницю, 17 липня, в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів», пише «Радіо Свобода».

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ раніше наполягала на передачі бортових самописців до Парижа, який володіє необхідною технікою для розшифрування. Офіційний представник Ірану ще у березні погодився це зробити, але передача так і не відбулася. Тому 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подаватиме позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо офіційний Тегеран не виконає своїх зобов’язань.

26 червня на раді ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) представники Ірану знову погодилися передати Франції бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня.

Як повідомляв «Ракурс», 8 січня після вильоту з аеропорту в Тегерані зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України». На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них було 11 громадян України — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що літак збили бійці Корпусу вартових Ісламської революції.

Міністерство закордонних справ підтвердило, що іранська сторона готова прибути для переговорів про компенсації для України за збитий літак МАУ з 20 по 30 липня.