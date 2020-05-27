Во время испытаний, фото: пресс-служба Минобороны

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ВМС Украины проверили технические возможности одного из новых артиллерийских катеров.

Малые бронированные артиллерийские катера украинского флота на днях провели в море отработку ряда задач, среди которых — проверка современных систем защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отмечают, что одной из современных систем защиты экипажа и корпуса катера является использование в автоматическом режиме «тепловых ловушек», которые срабатывают, если его облучают. Эта система напоминает аналогичную систему защиты, которую применяют в авиации.

Еще одной системой защиты является установление дымовых завес. Огромное дымовое облако, которое могут создавать катера, способно не только защитить от нацеливания вражеского вооружения, но и на некоторое время полностью скрыть их точное местонахождение.

Отмечается, что экипажи катеров с поставленными задачами справились.

Напомним, осенью прошлого года ВМС Украины испытали десантно-штурмовые катера «Кентавр».