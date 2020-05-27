Під час випробувань, фото: прес-служба Міноборони

https://racurs.ua/ua/n138832-vms-ukrayiny-vyprobuvaly-systemy-zahystu-novogo-artyleriyskogo-katera-foto.html

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ВМС України перевірили технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів.

Малі броньовані артилерійські катери українського флоту днями провели в морі відпрацювання низки завдань, серед яких — перевірка сучасних систем захисту. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У відомстві зазначають, що однією із сучасних систем захисту екіпажу та корпусу катера є використання в автоматичному режимі «теплових пасток», які спрацьовують, якщо його опромінюють. Ця система нагадує аналогічну систему захисту, яку застосовують в авіації.

Ще однією системою захисту є встановлення димових завіс. Величезна димова хмара, яку можуть утворювати катери, здатна не лише захистити від націлювання ворожого озброєння, а й на деякий час повністю приховати їх точне місце знаходження.

Зазначається, що екіпажі катерів з поставленими завданнями впоралися.

Нагадаємо, восени минулого року ВМС України випробували десантно-штурмові катери «Кентавр».