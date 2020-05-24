США випробували новий бойовий лазер. Фото: navylive

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Військово-морські сили США випробували 150-кіловатний лазер Solid-State Laser-Technology Maturation system (SSL-TM).

Випробування пройшло у Тихому океані на кораблі-амфібії USS Portland. Лазер успішно атакував безпілотний літальний апарат. Ніякої детальної інформації про нову зброю не розкривається. Про це повідомляється на сторінці U.S. Pacific Fleet у Twitter.

Новітній лазер, який планують застосовувати проти невеликих човнів та дронів, розробляла компанія Northrop Grumman. Потужність його променя до 150 кВт.

Раніше Збройні сили США розробляла бойові лазери в рамках проекту AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS), який реалізовувала та ж Northrop Grumman на початку 2000-х років. Конструктори тоді розробили лазер потужністю до 30 кВт і його навіть тестували, але далі випробування справа не просунулася.

Нагадаємо, у лютому командування ВМС США заявило, що на їхній літак спостереження, який здійснював політ над Тихим океаном, китайський військовий корабель спрямував промінь лазера військового класу. Американські військові назвали тоді так дії «небезпечними і непрофесійними».