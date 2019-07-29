Французькі супутники отримають лазерну зброю. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n124914-franciya-vyvede-na-orbitu-suputnyky-z-lazernou-zbroieu.html

Ракурс

Франція озброїть свої супутники лазерною та стрілецькою зброєю.

Loading...

У середині липня президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення французьких Космічних сил. Європейські ЗМІ опублікували подробиці програми щодо нового підрозділу ЗС Франції. Про це 29 липня повідомляє 4PDA із посиланням на The Verge.

У Міноборони Франції планують до 2030 року вивести на орбіту військові супутники, озброєні лазерною зброєю та кулеметами. Для цього з державного бюджету виділять 4 млрд 300 млн євро до 2025 року. Частину коштів витратять на модернізацію французької мережі військових супутників зв’язку, а наступне покоління пристроїв планується оснастити підвісним озброєнням для нейтралізації супутників ймовірного супротивника.

У Парижі наголошують, що космічна програма суто передбачає оборону від ймовірного противника. Зазначають, що план по озброєнню супутників не порушує міжнародний Договір про космос від 1967 року, що забороняє використання в космічному просторі ядерної зброї та іншої зброї масового знищення.

Нагадаємо, 17 червня Німеччина, Франція та Іспанія підписали угоду про запуск найбільшого в Європі проекту з оборони — системи ведення повітряних боїв нового покоління (Future Combat Air System, FCAS). Очікується, що вона почне функціонувати в 2040 році.