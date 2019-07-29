Французские спутники получат лазерное оружие. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n124914-franciya-vyvedet-na-orbitu-sputniki-s-lazernym-orujiem.html

Ракурс

Франция вооружит свои спутники лазерным и стрелковым оружием.

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В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание французских Космических сил. Европейские СМИ опубликовали подробности программы относительно нового подразделения ВС Франции. Об этом 29 июля сообщает 4PDA со ссылкой на The Verge.

В Минобороны Франции планируют к 2030 году вывести на орбиту военные спутники, вооруженные лазерным оружием и пулеметами. Для этого из бюджета выделят 4 млрд 300 млн евро до 2025 года. Часть средств потратят на модернизацию французской сети военных спутников связи, а следующее поколение устройств планируется оснастить подвесным вооружением для нейтрализации спутников вероятного противника.

В Париже отмечают, что космическая программа сугубо предусматривает оборону от вероятного противника. Отмечают, что план по вооружению спутников не нарушает международный Договор о космосе от 1967 года, который запрещает использование в космическом пространстве ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Напомним, 17 июня Германия, Франция и Испания подписали соглашение о запуске крупнейшего в Европе проекта по обороне — системы ведения воздушных боев нового поколения (Future Combat Air System, FCAS). Ожидается, что она начнет функционировать в 2040 году.