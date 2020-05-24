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Ракурс
США испытали новый боевой лазер. Фото: navylive

Оружие будущего: военные США показали на видео испытание нового боевого лазера

24 мая 2020, 13:10
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Военно-морские силы США испытали 150-киловаттный лазер Solid-State Laser-Technology Maturation system (SSL-TM).

Испытание прошло в Тихом океане на корабле-амфибии USS Portland. Лазер успешно атаковал беспилотный летательный аппарат. Никакой детальной информации о новом оружии не раскрывается. Об этом сообщается на странице U.S. Pacific Fleet в Twitter.

Новейший лазер, который планируют применять против небольших лодок и дронов, разрабатывала компания Northrop Grumman. Мощность его луча до 150 кВт.

Ранее Вооруженные силы США разрабатывали боевые лазеры в рамках проекта AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS), который реализовывала та же Northrop Grumman в начале 2000-х годов. Конструкторы тогда разработали лазер мощностью до 30 кВт и его даже тестировали, но дальше испытания дело не продвинулось.



Напомним, в феврале командование ВМС США заявило, что на их самолет наблюдения, который совершал полет над Тихим океаном, китайский военный корабль направил луч лазера военного класса. Американские военные назвали тогда действия «опасными и непрофессиональными».

Источник: Ракурс


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