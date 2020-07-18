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Ракурс
Військові катери Mark VI США продадуть Україні — деталі угоди за 600 млн доларів

Військові катери Mark VI США продадуть Україні — деталі угоди за 600 млн доларів

18 лип 2020, 15:59
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Катери Mark VI виробництва США захищатимуть українське узбережжя — Вашингтон схвалив продаж Києву 16 таких катерів. Також Україна придбає в американської сторони супутнє обладнання та озброєння до катерів на загальну суму 600 млн дол.

Шість катерів США передадуть Україні в рамках безпекової допомоги за відповідними американськими програмами. Решту катерів український уряд може придбати за бажання. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує прес-служба МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві переконані, що нові катери допоможуть ВМС України протистояти загрозам у Чорному і Азовському морях. Окрім цього, сучасна техніка покращить сумісність Збройних сил з військами НАТО.

Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну, — написав Кулеба.

Mark VI — сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури. Катер може розвивати швидкість до понад 63 км/год.


Техніка буде оснащена також сучасним обладнанням, зокрема, гарматними системами MSI Seahawk A2 та МК 44.

Джерело: Ракурс


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