Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порятунок зграї дельфінів в Одесі потрапив на відео — цікаві новини про тварин

Порятунок зграї дельфінів на пляжі Одеси потрапив на відео

18 лип 2020, 16:26
999

Зграя дельфінів на пляжі Одеси потрапила у пастку між хвилерізами — ссавці надто близько підпливли до берега і не змогли самостійно вибратися через бетонні блокувальні перепони та тенета. Інцидент стався у суботу, 18 липня, на 10-й станції Великого Фонтану.

Зараз їх активно рятують фахівці — вже прибрано буї, щоб тварини могли спокійно виплисти у відкрите море. Відеозапис порятунку дельфінів в Одесі оприлюднило на YouTube-каналі місцеве видання «Думская».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таїланді рибалкам пощастило зафіксувати на відео надзвичайно рідкісних дельфінів-альбіносів, які гралися рибою біля їхнього човна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿