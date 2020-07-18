Порятунок зграї дельфінів в Одесі потрапив на відео — цікаві новини про тварин

https://racurs.ua/ua/n141299-poryatunok-zgrayi-delfiniv-na-plyaji-odesy-potrapyv-na-video.html

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Зграя дельфінів на пляжі Одеси потрапила у пастку між хвилерізами — ссавці надто близько підпливли до берега і не змогли самостійно вибратися через бетонні блокувальні перепони та тенета. Інцидент стався у суботу, 18 липня, на 10-й станції Великого Фонтану.

Зараз їх активно рятують фахівці — вже прибрано буї, щоб тварини могли спокійно виплисти у відкрите море. Відеозапис порятунку дельфінів в Одесі оприлюднило на YouTube-каналі місцеве видання «Думская».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таїланді рибалкам пощастило зафіксувати на відео надзвичайно рідкісних дельфінів-альбіносів, які гралися рибою біля їхнього човна.