Четверо українців потрапили у полон піратів біля берегів Беніну — що відомо

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Четверо українських моряків потрапили у полон піратів біля берегів Беніну. Зловмисники захопили танкер MV Curacao Trader та викрали 13 із 19 членів екіпажу судна.

Інформацію про викрадення громадян України підтвердила компанія-оператор танкера, повідомляє видання Maritime Bulleten.

Відомо, що пірати атакували судно у Гвінейській затоці приблизно в 210 милях від узбережжя Беніну об 11.00 за місцевим часом. Окрім українців пірати викрали також громадян Росії. Зараз судно лягло в дрейф.

Посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи, — інформують у Міністерстві закордонних справ.

За даними ЗМІ, на допомогу MV Curacao Trader рухається рефрижераторне судно MV Frio Chikuma.

Міжнародне морське бюро Міжнародної торгової палати у звіті про піратство за 2019 рік наголосило на «тривожному зростанні кількості викрадень екіпажів у Гвінейській затоці». Торік там викрали 121 моряка. Загальна кількість викрадених осіб у морських інцидентах в Західній Африці цьогоріч вже сягнула 74. Ці інциденти становлять понад 90% світових викрадень людей, зареєстрованих на морі.

Нагадаємо, 8 липня охоронна фірма «Дріада» повідомила, що озброєні люди висадилися на борт судна Kota Budi. Тоді викрали п’ятьох громадян Китаю. Цей напад стався через день після повідомлень про інші напади у Гвінейській затоці. У той час Kota Budi перебував приблизно за 150 миль від порту Котона, Бенін, після заходу в нігерійський порт Варрі.

Днем раніше стало відомо, що судно Sendje Berge піддалося нападу піратів поблизу Нігерії. Тоді викрали дев’ятьох членів екіпажу. Манера і тактика, використані під час нападу на Sendje Berge, були схожими на атаку бойовиків. Згідно з повідомленнями, три судна брали участь в нападі, одне з яких використовувалося, щоб відвернути увагу охоронного судна. Два інших судна наблизилися до Sendje Berge і, як вважається, нападники піднялися на борт. Під час атаки використовувалася вибухівка. Це був сьомий інцидент у цьому районі цьогоріч.