Позовну давність за злочини комуністів скасувала Польща — новини світу

https://racurs.ua/ua/n141301-pozovnu-davnist-dlya-komunistychnyh-zlochyniv-skasuvala-polscha.html

Ракурс

Польща скасувала позовну давність для комуністичних злочинів, здійснених посадовцями комуністичного режиму у 1917−1990 роках. Йдеться про репресії або інші форми порушення прав людини щодо осіб або груп населення, скоєні чиновниками тоталітарної держави.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав відповідний закон, пише Polskie Radio.

Завдяки новому законодавству, органи прокурори Польщі спільно з Інститутом національної пам’яті зможуть й надалі переслідувати осіб, відповідальних за комуністичні злочини. Комісія з переслідування злочинів проти польського народу вже відкрила 431 провадження у справах про комуністичні злочини. У понад 300 з них використовується кваліфікація як злочину проти людяності, що не підлягає позовній давності.

Попередні норми польського законодавства передбачали, що позовна давність для комуністичних злочинів починається з 1 серпня 1990 року та вичерпується через 40 років, якщо йдеться про вбивство, воєнний злочин або злочин проти людяності, а також через 30 років, коли йдеться про інший комуністичний злочин. Тобто з 1 серпня 2020 року за інші комуністичні злочини вже не можна було карати. Тепер цю норму Варшава змінила.