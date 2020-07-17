Рада пішла на канікули, але збереться ще раз 21 липня, фото — Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n141261-rada-pishla-na-kanikuly-ale-zberetsya-sche-raz-21-lypnya.html

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Верховна Рада України 17 липня пішла на літні канікули. Нардепи провели заключне пленарне засідання третьої сесії у парламенті.

Спікер Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття сесії, але водночас заявив, що у вівторок, 21 липня, чекає нардепів о 12.00 на позачергове засідання.

Наступна ж — четверта сесія дев’ятого скликання — розпочне роботу 1 вересня.

В заключний пленарний день третьої сесії Рада утворила та ліквідувала декілька сотень районів. До розгляду дискусійного мовного законопроекту «слуги» Максима Бужанського нардепи не приступали.

Крім того, нардепи попросили посилити санкції проти Росії через голосування у Криму щодо правок до Конституції РФ.