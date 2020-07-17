Рада ушла на каникулы, но соберется еще раз 21 июля, фото — Zaxid.net

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Ракурс

Верховная Рада Украины 17 июля ушла на летние каникулы. Нардепы провели заключительное пленарное заседание третьей сессии в парламенте.

Спикер Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии сессии, но в то же время заявил, что во вторник, 21 июля, ждет нардепов в 12.00 на внеочередное заседание.

Следующая — четвертая сессия девятого созыва — начнет работу 1 сентября.

В заключительный пленарный день третьей сессии Рада создала и ликвидировала несколько сотен районов. К рассмотрению дискуссионного языкового законопроекта «слуги» Максима Бужанского нардепы не приступали.

Кроме того, нардепы попросили усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по поправкам в Конституцию РФ.