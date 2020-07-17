Меган Маркл, герцогиня Сассекская. Фото: Tatler

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Ракурс

Меган Маркс, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, приняла решение оставить свою собаку на друзей в Канаде.



Причиной такого решения послужило то, что пес выражает неприязнь по отношению к мужу герцогини. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Меган очень любила собаку, но Богарт, пес герцогини, никогда не подходил к Гарри и не доверял ему.





В интервью одному из изданий Маркл призналась, что он — ее первая собака. Она взяла Богарта из приюта и дала ему крышу над головой. Позже она завела собаку породы бигль по кличке Гай, чтобы Богарту не было так скучно, пока она была на съемках сериалов.

До знакомства с представителем королевской семьи Маркл жила в Торонто и снималась в сериале «Форс-мажоры». Ее друзья рассказывают, что в это время она заботилась о псах, как о собственных детях. Актриса спала с собаками в одной кровати и кормила их лучшей едой.

Уже в конце марта Меган и Гарри перебрались из Канады в Лос-Анджелес. Супружеская пара покинула королевскую семью и забрала с собой всех животных, кроме Богарта. Также Меган и Гарри вместе купили еще одного пса — черного лабрадора-ретривера по кличке Оз.

Напомним, ранее мы сообщали, почему Меган Маркл покинула королевскую семью.