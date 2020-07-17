Меган Маркл, герцогиня Сассекська. Фото: Tatler

https://racurs.ua/ua/n141258-megan-markl-rozproschalasya-z-domashnim-ulublencem-cherez-prynca-garri.html

Ракурс

Меган Маркс, герцогиня Сасекська і дружина принца Гаррі, прийняла рішення залишити свого собаку на друзів у Канаді.

Причиною такого рішення стало те, що пес був вороже налаштований щодо чоловіка герцогині. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Повідомляється, що Меган дуже любила його, але Богарт, пес герцогині, ніколи не підходив до Гаррі й не довіряв йому.





В інтерв’ю одному з видань Маркл зізналася, що він — її перша собака. Вона взяла Богарта з притулку і дала йому дах над головою. Пізніше вона завела собаку породи бігль на ім’я Гай, щоб Богарту не було так нудно, поки вона знімалася у серіалах.

До знайомства з представником королівської сім’ї Маркл жила у Торонто і знімалася в серіалі «Форс-мажори». Її друзі розповідають, що в цей час вона дбала про собак, як про власних дітей. Актриса спала з ними в одному ліжку і годувала їх найкращою їжею.

Вже у кінці березня Меган і Гаррі переїхали з Канади до Лос-Анджелесу. Подружжя покинуло королівську родину і забрало з собою всіх тварин, окрім Богарта. Також Меган і Гаррі разом купили ще одного пса — чорного лабрадора-ретривера Оза.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому Меган Маркл покинула королівську родину.